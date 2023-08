Eine Bühne für Andrey - Tierarzt aus der Ukraine plant dritten Auftritt im Shamrock in Dessau

Teilnehmer der Castingshow X-Factor in Kiew

Bereits zum dritten Mal wird Andrey Bondarchuk am 11. August mit englischen, ukrainischen und vielleicht sogar deutschen Songs im Shamrock im historischen Ratskeller in der Zerbster Straße auftreten.

Dessau/MZ - In der Ukraine ist er vor mehreren hundert Menschen aufgetreten. Als er das erste Mal in Dessau auf der Bühne stand, waren es 80. „Für mich macht das keinen Unterschied. Ich gebe immer alles, egal ob zwei oder tausend Menschen im Publikum sind“, ist der Ukrainer dankbar über die Möglichkeit, auch die Menschen in Dessau mit seiner Kunst zu begeistern. Bereits zwei Auftritte hatte der Sänger im Shamrock im historischen Ratskeller, der dritte steht kurz bevor.