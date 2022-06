Eine bewegte Geschichte: Seit über 50 Jahren werden in der Lukoer Straße in Roßlau Senioren betreut

Seit über 30 Jahren in der Altenpflege in Roßlau aktiv: Rainer Körner und Doreen Schröter leiten die zwei dortigen Heime.

Roßlau/MZ - Die Feier zum großen, runden Jubiläum fiel 2021 wie so viel anderes auch der Corona-Pandemie zum Opfer. Seit über 50 Jahren, ein gutes halbes Jahrhundert also, gibt es in Roßlau das Alten- und Pflegeheim in der Lukoer Straße.