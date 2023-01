Einbruch am Silvesterabend - Diebe durchwühlen Einfamilienhaus in Meinsdorf

Unbekannte Täter sind am Silvestertag gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kreisstraße in Meinsdorf eingebrochen. Ins Nachbarhaus gelangten sie nicht.

Dessau-Roßlau/MZ - Unbekannte Täter sind am Silvestertag zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kreisstraße in Meinsdorf eingebrochen. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.