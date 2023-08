Einbrecher wollten in ein Friseurgeschäft in Dessau-Alten einsteigen, kamen jedoch nicht ins Geschäft. Hoher Sachschaden entstand dennoch.

Einbrecher scheitern an Fenstern und Türen in Dessauer Friseursalon

In ein Friseeurgeschäft wollten die Täter einbrechen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Einbrecher haben versucht, in einen Friseursalon in der Köthener Straße in Dessau-Alten einzubrechen, sind dabei aber gescheitert.