Ein aufmerksamer Bewohner hat am Freitagabend in Roßlau Einbrecher bemerkt und in die Flucht getrieben. Auch an einem Friseursalon haben sich Unbekannte zu schaffen gemacht.

Rosslau/MZ. - Ein aufmerksamer Bewohner hat am Freitagabend in Roßlau Einbrecher bemerkt und in die Flucht getrieben. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt.

Nach Anhaben der Polizei hatte der Mann am Freitag gegen 23.50 Uhr im Bereich der Garage auf seinem Grundstück Am Alten Friedhof Stimmen wahrgenommen. Als er daraufhin die Garage von innen überprüfte, war das Garagentor bereits zum Teil geöffnet und eine Unterhaltung weiterhin wahrnehmbar. Daraufhin machte er lautstark auf sich aufmerksam - und die unbekannten Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Durch das gewaltsame Öffnen entstand nach Angaben der Polizei am Garagentor ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Es war am Freitag nicht der einzige Einbruchsversuch, der festgestellt wurde. Schon gegen 10.30 Uhr hatte die Inhaberin eines Friseursalons in der Goethestraße in Roßlau bemerkt, dass unbekannte Täter gewaltsam versucht hatten, in ihr Geschäft einzudringen. Sie informierte die Polizei.

Sie war darauf aufmerksam geworden, weil sich die Zugangstür zum Salon nicht mehr öffnen ließ und an dieser frische Hebelspuren festgestellt werden konnten. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang offensichtlich nicht, es entstand auch hier ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.