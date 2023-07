Dreiste Taten am Wochenende Einbrecher in Kochstedt steigen zweimal in dasselbe Haus ein - Allein der Sachschaden ist vierstellig

Zweimal sind Täter am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Kochstedt eingestiegen, um die Bewohner auszuplündern. beim zweiten Mal gab es nichts mehr zu holen.