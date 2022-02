Einbrecher in Autohaus in Zerbst eingedrungen - Reifen im Wert von über 40.000 Euro gestohlen

Zerbst/MZ - Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende auf das Gelände eines Autohauses in der Straße Am Kux Winkel in Zerbst eingedrungen und haben dort erheblichen Schaden hinterlassen.

Ermittlungen der Polizei vor Ort haben ergeben, dass der oder die Täter wahrscheinlich am Sonnabend zwischen 12 und 22 Uhr einen Zaun aufgeschnitten haben, sich so Zutritt zum Gelände des dortigen Autohauses verschafften und einen verschlossenen Container gewaltsam öffneten.

Aus dem Container wurden diverse Reifensätze entwendet. Hierbei entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 40.000 Euro bis 50.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.