In der Nacht zum Montag

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter sind in einen Verkaufswagen auf dem Dessauer Adventsmarkt in der Zerbster Straße eingebrochen. Das hat eine 56-Jährige am Montag im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt.

Die Täter hatten sich nach Angaben der Frau in der Nacht zuvor Zugang zu dem abgestellten Fahrzeug verschafft und die Tageseinnahmen sowie das Wechselgeld aus der Kasse gestohlen.

Der dabei entstandene Gesamtschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.