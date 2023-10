An der Bietheschule in Roßlau findet am Freitag eine besondere Aktion für den Fotojournalisten Hartmut Bösener statt. Was die Hintergründe sind.

Ein Zeichen an Hartmut - Bietheschule Roßlau plant Spendenlauf für an Krebs erkrankten Fotojournalisten

Dessau-Rosslau/MZ - Der weit über die Stadtgrenzen von Dessau hinaus bekannte Fotojournalist Hartmut Bösener kämpft um sein Leben. Der 45-Jährige liegt erkrankt auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Berufliche Weggefährten, Freunde, Kollegen sowie Fotofans aus nah und fern haben den vielseitig talentierten, freundlichen und stets hilfsbereiten Familienvater bereits bei sportlichen und anderen Veranstaltungen in den zurückliegenden Wochen vermisst.

Statt mit der Kamera auf die Jagd nach schönen Motiven zu gehen, muss sich Hartmut Bösener mit einem heimtückischen Gegner auseinandersetzen. Bei ihm wurde zum wiederholten Mal Blutkrebs diagnostiziert. Ab und zu teilt der 45-Jährige über die sozialen Medien mit, wie es ihm bei diesem Kampf geht.

Ein Zeichen für Hartmut Bösener soll am Freitag an der Bietheschule in Roßlau gesetzt werden. Fünf- bis Siebentklässler der Bildungseinrichtung werden für den erkrankten Fotografen laufen. Ziel ist es, eine möglichst große Strecke zurückzulegen. Pro gelaufenen Kilometer wird ein Euro gespendet. Das so eingesammelte Geld kommt Hartmut Bösener und seiner Familie zugute.

Organisiert hat den Spendenlauf Marian Storch, der sich oft Rat von Hartmut Bösener geholt hat

Organisiert hat den Spendenlauf Marian Storch. Er ist Pädagogischer Mitarbeiter an der Bietheschule und in seiner Freizeit selbst als Hobbyfotograf vor allem bei Sportveranstaltungen in der Region unterwegs. Ihn verbindet mit Hartmut Bösener eine Freundschaft. Die besteht schon einige Jahre. Storch erinnert sich an die Anfänge: „Nach meiner Ausbildung in Leipzig hat mich Hartmut praktisch zum Fotografieren gebracht. Ich habe ihm immer über die Schulter geguckt, wenn er fotografiert hat.“

Als Fotojournalist unterstützte Hartmut Bösener die Ambitionen von Marian Storch stets mit Rat und Tat. „Wenn ich ihn gefragt habe, ob er mir die eine oder andere technische Sache erklären kann oder was ich für eine Kamera- und Objektivausrüstung brauche, um bestimmte Aufnahmen zu machen, dann hat mir Hartmut das mit viel Ruhe und großer Kompetenz erklärt“, so Storch. „In der ersten Zeit bin ich bestimmt 50-mal in drei Monaten bei ihm zu Hause aufgetaucht, um mir Tipps für die eigenen Fotos zu holen.“

Mittlerweile ist Marian Storch selbst ein profilierter Hobbyfotograf geworden. Rund 5.000 Aufnahmen von ihm werden in wenigen Tagen an der Bietheschule in einer Fotostrecke zu sehen sein. Die Mädchen und Jungen der Bildungseinrichtung profitieren ebenfalls von seinem geübten Blick auf Motive und dem Geschick, sie ins richtige Licht zu setzen.

„Das alles wäre ohne die Geduld von Hartmut nicht möglich gewesen“, sagt Storch. „Deshalb ist es mir sehr wichtig, etwas zurückzugeben und ihn und seine Familie in einer schwierigen Zeit zu unterstützen.“

Der Spendenlauf für Hartmut Bösener beginnt in der Bietheschule am Freitag gegen 12.30 Uhr. Weitere Unterstützer, auch wenn sie nicht mitlaufen, sind natürlich willkommen.