Peter Schrader führt seit 25 Jahren sein Atelier in der Dessauer Gropiusallee. Gestartet hatte der Künstler sie mit besonderen Bauhausmöbeln. Heute stehen seine Bilder im Mittelpunkt.

Ein Vierteljahrhundert Kunst: Wie mit der Galerie Bauart alles anfing - und wie es weiter geht

Peter Schrader hat vor 25 Jahre sein Atelier „Bauart“ in der Dessauer Gropiusallee eröffnet.

Dessau/MZ. - Im Kamin knackt ein Feuer, der Duft von Holz und Farbe liegt im Raum. Ein farbiger Boden zieht sich durch die Atelierräume, warmes Licht fällt auf Wände und Möbel. Im hinteren Zimmer sitzt Peter Schrader an einem Tisch, umgeben von Pinseln, Tuben und vielen Bildern.