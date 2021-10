Ein Schwan bremst den Verkehr auf der B184 in Dessau-Nord aus

Ein Schwan am Rande einer Straße (Symbolbild)

Dessau/MZ - Ein Schwan auf der Bundesstraße hat am Dienstag in Dessau-Nord den Verkehr ausgebremst. Das Tier war der Polizei gegen 16.30 Uhr gemeldet worden. Als die Beamten vor Ort eintrafen „stolzierte das Tier über die Fahrbahn“, so ein Polizeisprecher.

Der Verkehr wurde daraufhin von den Beamten ausgebremst und das Tier an den Fahrbahnrand gedrängt. Schließlich wurde die Feuerwehr hinzugerufen, um den Schwan einzufangen und ihn zurück zum Wallwitzsee zu bringen, wo er wohl herstamme.