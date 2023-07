Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Es ist Zufall, dass Gerhard Oberländer am Montagnachmittag im Städtischen Klinikum zu tun hat. Der Taxifahrer aus dem Raum Wittenberg ist von Berufs wegen dort und will sich in seiner Pause einen Kaffee holen. Doch Oberländers Schritte werden schon am Eingang der Cafeteria langsamer. Von dem Gerät, was im Eingangsbereich im Altener Krankenhaus aufgebaut zur Besichtigung steht, hat er nicht nur schon gehört, sondern vor drei Jahren wurde er mit einem solchen Roboter an der Prostata operiert. „Mein Urologe hatte mir empfohlen, die OP in Magdeburg machen zu lassen, weil die dort schon damals einen Roboter hatten“, erzählt der Taxifahrer rückblickend. „Nach vier Tagen war ich wieder zu Hause“, hält Oberländer viel von einem solchen minimalinvasiven Eingriff.