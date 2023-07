Ein Roboter zum Anfassen: Klinikum in Dessau stellt seinen neuen Mitarbeiter „Da Vinci“ vor

Oberarzt Frank Richter (2.von rechts) operiert seit mehr als 15 Jahren mit Robotertechnik. Er arbeitet jetzt nicht nur seinen Kollegen ein, sondern beantwortete am Montag viele Fragen der Besucher.

Dessau/MZ - Es ist Zufall, dass Gerhard Oberländer am Montagnachmittag im Städtischen Klinikum zu tun hat. Der Taxifahrer aus dem Raum Wittenberg ist von Berufs wegen dort und will sich in seiner Pause einen Kaffee holen.