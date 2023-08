Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/DPA - Rund einen Monat vor dem wichtigsten Tag des Jahres laufen im Flussbad Rehsumpf in Dessau-Roßlau die Vorbereitungen auf Hochtouren: „Am Tag des offenen Denkmals können wir zeigen, was wir im vergangenen Jahr so gemacht haben“, sagte der Vorsitzende des Vereins Rehsumpf e.V., Bodo Grundey. Am 10. September erwarte der Verein zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die den Alltag hinter sich lassen und das Refugium im Ortsteil Waldersee besser kennenlernen wollen.