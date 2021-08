Ein neuer Corona-Fall am Wochenende in Dessau-Roßlau - 24-Jähriger ist betroffen

Dessau-Roßlau/MZ - Das städtische Gesundheitsamt hat am Montag einen neuen Corona-Fall gemeldet. Angesteckt hat sich demnach ein 24-jähriger Mann, der nicht geimpft ist. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt damit auf 3.317 Personen. Das Robert-Koch-Institut gibt die 7-Tage-Inzidenz für Dessau-Roßlau mit 8,7 an. Das Impfzentrum hat am Dienstag von 8 bis 11.45 Uhr und am Nachmittag wegen des DRHV-Spiels am Abend ausnahmsweise von 12.45 bis 19 Uhr geöffnet. Geimpft wird ohne Termin.