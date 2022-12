Ein modernes Gerät und viel Hoffnung für die Zukunft

Dessau/MZ - Schulunterricht ist häufig theoretisch, was es schwieriger machen kann, Inhalte auch wirklich zu verstehen. So auch in den Naturwissenschaften. Zwar können beispielsweise chemische Reaktionen oder Spannungen in Versuchen erzeugt, aber dennoch nur indirekt veranschaulicht werden. Das Walter-Gropius-Gymnasium ist da jetzt einen Schritt weiter. Die Firma Novotrend hat der Schule eine Wärmebildkamera gesponsort - natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken.