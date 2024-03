Verkehrsunfall am Samstag in Dessaus Innenstadt

Dessau/MZ/syk. - Sachschaden von 35.000 Euro entstanden durch Unaufmerksamkeit am Samstag in der Askanischen Straße. Eine 63-jährige Passat-Fahrerin wollte aus einer Parktasche in Fahrtrichtung Alten ausparken. Ein 69-jähriger Fahrer eines Audi Q3 fuhr währenddessen von der Franzstraße nach links in die Askanische Straße ein. Beide Fahrzeugführer nahmen den anderen zu spät wahr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall rammte der VW Passat gegen einen ebenfalls in der Parktasche abgeparkten Daimlerchrysler C180, welcher über die Bordsteinkante in das davorliegende Beet geschoben wurde. Der Audi war nicht mehr fahrbereit.