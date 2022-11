Ein Leben für und mit der Evangelischen Kirche - Dessauerin wird mit Anhalter Kreuz geehrt

Ihr gesamtes Leben ist Annett Heidemann-Töpel ehrenamtlich in der Pauluskirche aktiv und engagiert sich quasi in allen Bereichen. Dieses Jahr bekam sie dafür das Anhalter Kreuz verliehen.

Annett Heidemann-Töpel in der Pauluskirche. Am 31. Oktober wurde ihr das Anhalter Kreuz verliehen.

Dessau/MZ - Ein Leben für und vor allem mit der Kirche - dieser Weg wurde der 45-jährigen Dessauerin Annett Heidemann-Töpel schon in jungen Jahren nahegelegt. Verlassen hat sie diesen nie, und engagiert sich seitdem sie denken kann für die evangelische Kirche. Für ihren Einsatz wurde sie am 31.Oktober, dem Reformationstag mit dem Anhalter Kreuz ausgezeichnet. Das Anhalter Kreuz wird einmal im Jahr an besondere ehrenamtliche Unterstützer von der Landeskirche Anhalt vergeben.