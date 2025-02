In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist das Rohr einer Trinkwasserleitung in der Raumerstraße im Dessauer Stadtzentrum gebrochen. Der Wasserdruck fiel daraufhin im ganzen Stadtgebiet und sorgte kurzzeitig für trübes Wasser.

In der Raumerstraße, Ecke Mauerstraße, gab es einen Rohrbruch.

Dessau/MZ - In der vergangenen Nacht hat es an der Trinkwasserleitung in der Dessauer Raumerstraße einen Rohrbruch gegeben. Anwohner hatten kurz nach Mitternacht einen lauten Knall gehört. Den Dessauer Stadtwerken wurde der Rohrbruch dann um 0.18 Uhr gemeldet, wie Pressereferentin Laura Kaufmann auf Anfrage bestätigt.