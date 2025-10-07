Mit vereinten Kräften: Freiwillige haben den Spielplatz in Mosigkau wieder schick gemacht. Weitere Arbeiten sind geplant - und auch eine kleine Eröffnungsfeier.

Ein Dorf packt an - 45 Freiwillige bringen Spielplatz in Mosigkauer wieder auf Vordermann

Mosigkau/MZ. - Es ist Samstagmorgen, kurz nach neun. Ein leichter Wind weht über den Spielplatz in Mosigkau, die Sonne hält sich schüchtern hinter grauen Wolken versteckt. Ab und zu fallen Regentropfen, doch das stört hier niemanden. „Wenigstens ist es nicht so warm, dass wir schwitzen müssen“, sagt Sandra Grüger verschmitzt im Gespräch mit der MZ.