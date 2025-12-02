weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mitteldeutsches Theater: „Ein Abend für Hilde“ im Theater von Dieter Hallervorden - Warum Marc Rudolf jetzt Hildegard Knef die Bühne bereitet

Marc Rudolf begeistert im Mitteldeutschen Theater in Dessau als „Megy Christmas“ und als Miss Sophie in „Dinner for One“. In diesem Jahr feiert außerdem sein Hildegard-Knef-Programm dort Premiere. Über seine Beziehung zur Diva und worauf sich die Zuschauer freuen können.

Von Heidi Thiemann 02.12.2025, 18:00
Entertainer Marc Rudolf feiert die Premiere seines Programms „Ein Abend für Hilde“ im Mitteldeutschen Theater in Dessau.
Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Es wird sein Geburtstagsgeschenk für Hildegard Knef. Am 28. Dezember 1925 war die großartige Schauspielerin, Chansonsängerin und Autorin auf die Welt gekommen. 100 Jahre – und einen Tag – später wird Marc Rudolf im Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche Dessau die Premiere des Programms „Ein Abend für Hilde“ feiern. An seiner Seite ist Pianist Jürgen Beyer.