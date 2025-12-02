Marc Rudolf begeistert im Mitteldeutschen Theater in Dessau als „Megy Christmas“ und als Miss Sophie in „Dinner for One“. In diesem Jahr feiert außerdem sein Hildegard-Knef-Programm dort Premiere. Über seine Beziehung zur Diva und worauf sich die Zuschauer freuen können.

„Ein Abend für Hilde“ im Theater von Dieter Hallervorden - Warum Marc Rudolf jetzt Hildegard Knef die Bühne bereitet

Entertainer Marc Rudolf feiert die Premiere seines Programms „Ein Abend für Hilde“ im Mitteldeutschen Theater in Dessau.

Dessau/MZ. - Es wird sein Geburtstagsgeschenk für Hildegard Knef. Am 28. Dezember 1925 war die großartige Schauspielerin, Chansonsängerin und Autorin auf die Welt gekommen. 100 Jahre – und einen Tag – später wird Marc Rudolf im Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche Dessau die Premiere des Programms „Ein Abend für Hilde“ feiern. An seiner Seite ist Pianist Jürgen Beyer.