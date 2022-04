Eigentumswohnungen mit 3,7 Prozent Rendite - Investor sucht Kapitalanleger für Dessau

Dessau-Roßlau/MZ - In der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank haben es Sparer schwer. Eines der wenigen Felder, in die Anleger noch gewinnbringend investieren können, sind daher Immobilien. In den Metropolen heizt das vor allem den Mietwohnungsmarkt ordentlich an. Oft zum Nachteil von Mietern mit geringerem Einkommen. Verdrängung ist die Folge.