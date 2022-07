Eichenspinner hat Dessau-Roßlau weiter im Griff - Anwohner verärgert über Untätigkeit

In der Eiche in der Ludwigshafener Straße, die über den Fuß- und Radweg ragt, hängen einige solcher EPS-Nester.

Dessau/MZ - 82 Jahre zählt Gerhard Kleiber. Der Dessauer wohnt nahe der Mulde. Wenn er spazieren gehen will, zieht es ihn an den Fluss. Seine Stammspaziergangsroute führt entlang der Ludwigshafener Straße. Eigentlich. Doch genau diese Strecke wird ihm seit langem vom in Dessau-Roßlau berühmt-berüchtigten Eichenprozessionsspinner streitig gemacht.