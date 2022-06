Ehrgeiziges „Trains“-Projekt - Kommt Energiewende im Schienenverkehr bald aus Dessau?

Dessau-Roßlau/MZ - Wird in Dessau-Roßlau in naher Zukunft ein Forschungs- und bahntechnologisches Zentrum gebaut? Und werden auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Wörlitz einmal alternative und klimaschonende Antriebsmittel auf Wasserstoffbasis getestet? - Die Zeichen dafür stehen gut, bestätigte Michael Otto, stellvertretender Vorsitzender des Bahntechnologie Dessau e. V.

Die Weichen dafür stellt der Verein und mit ihm mittlerweile weitere 50 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die Steigbügel für das Projekt hält das Bundesforschungsministerium mit Millionen Fördermitteln. Alle Partner stehen für das Projekt „Trains“. Das gleichnamige Bündnis aus Anhalt will sich dafür einsetzen, dass Züge künftig klimaschonend von Diesel- auf Wasserstoffantrieb umgerüstet werden können, damit diese Fahrzeuge weiter eine Zukunft haben.

Umfassende Studie erstellt: Wird ein Forschungszentrum gebaut?

Für einen nachhaltigen Strukturwandel in Anhalt gibt es seit mehreren Jahren intensive Bemühungen. Großes Ziel ist es, eine Energiewende im Schienenverkehr mit innovativen Mitteln herbeizuführen. Die erste Phase des Projekts steht vor dem Abschluss, erklärte Otto. Eine rund 300 Seiten umfassende Studie wurde angefertigt. Die Arbeit steht in Auszügen am Freitag, 3. September, zur Trains-Jahreskonferenz im Technikmuseum „Hugo Junkers“ im Mittelpunkt. Sie beleuchtet laut Otto die Frage, „ob ein Forschungszentrum in Dessau überhaupt funktionieren würde“.

Diskutiert werden soll das auf der Konferenz mit rund 150 Gästen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Unter ihnen wird auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sein, der für die Trains-Konferenz die Schirmherrschaft übernommen hat. „Ich bin zuversichtlich, dass dieses Projekt für Sachsen-Anhalt zukunftsbestimmend sein wird“, meinte Haseloff im Vor-feld.

Zu den lokalen Bündnispartnern von Trains gehören neben der Hochschule Anhalt auch regionale Wirtschaftsunternehmen wie das Wissenschaftlich-Technische Zentrum Roßlau (WTZ), die Fahrzeuginstandhaltung der Deutschen Bahn oder die railistics GmbH. Sie alle wollen helfen, bereits vorhandene Züge mit neuen klimafreundlichen Antriebstechnologien auszustatten, wie Guido Huke vom Bahntechnologie-Verein nochmals unterstrich. Züge müssen 30 bis 40 Jahre genutzt werden, um wirtschaftlich fahren zu können. Der Klimawandel fordere klimaschonende Technologien auf dem Sektor der Bahn. In Anhalt soll darüber nachgedacht und daran geforscht werden, den vorhandenen Loks eine Zukunft zu sichern.

Für das WTZ sieht Geschäftsführer Christian Reiser in Trains eine große Chance. Das kleine Roßlauer Unternehmen ist seit vielen Jahren für innovative Lösungen im Bereich der Motorenforschung unter dem Einsatz alternativer Kraftstoffe bekannt. Für Trains laufen im Unternehmen bereits im Hintergrund Projekte.

So wurde etwa bis zum April 2021 ein Jahr lang zu Diesel-Ersatzlösungen für Bestandszüge geforscht. Es sind aber darüber hinaus viele Fragen zu klären. Zum Beispiel, welche Zulassungsprozedere notwendig wären, um einen Dieselzug auf einen gasmotorischen Antrieb umzurüsten.

Wird hier bald ein Forschungszentrum entstehen? Foto: Thomas Ruttke

Fahrzeug zur Umrüstung schon im Blick

Ein Pilotzug mit neuer Technologie soll den Trains-Akteuren zufolge in vier bis fünf Jahren auf der Strecke zwischen Dessau und Wörlitz getestet werden. Der Zug ist schon ausgesucht, bestätigte Otto. Trains werde ein Fahrzeug der Baureihe VT 646 umrüsten und testen.

Was das Technologie - und Forschungszentrum angeht, so haben die Trains-Partner bereits einen Ort, den sie dafür favorisieren. Es handelt sich um den alten, maroden und denkmalgeschützten Dessauer Güterbahnhof in Sichtweite des Umweltbundesamtes.

Für die Trains-Konferenz am 3. September im Technikmuseum „Hugo Junkers“ können sich interessierte Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Technik bis zum Montag, 30. August, bei der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau anmelden. E-Mail: [email protected]