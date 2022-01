Ehrenbürger Dieter Hallervorden erneuert in ZDF-Silvestershow ein Versprechen für Dessau

Dieter Hallervorden will 2022 in Dessau ein Mitteldeutsches Theater eröffnen.

Dieter Hallervorden in der ZDF-Silvestershow.

Berlin/Dessau/MZ - Dessau-Roßlaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden hat in der Silvesternacht vor einem Millionen-Publikum sein Versprechen erneuert, in seiner Heimatstadt Dessau ein „Mitteldeutsches Theater“ zu eröffnen. „Wenn es denn der Kulturausschuss und der Stadtrat so entscheiden.“

Hallervorden war am Silvesterabend zu Gast in der ZDF-Show „Willkommen 2022“ und stellte dort gegen 22 Uhr seine neue Single „80plus“ vor. Im Gespräch mit Moderator Johannes B. Kerner bat der 86-Jährige darum, alle Daumen zu drücken. Die ZDF-Show sahen am Silvestertag 2,25 Millionen Zuschauer.

Hallervorden hatte das Dessauer Theater schon 2021 eröffnen wollen und mit dem „Hangar“ in der Kühnauer Straße auch einen Standort gefunden. Dort sollten ein Vierteljahr lang 20 Vorstellungen im Monat gezeigt werden, Platz wäre für 350 Zuschauer gewesen. Das Vorhaben scheiterte aber an den Umbaukosten - und wurde dann auf 2022 verschoben. Als favorisierter Standort gilt nun die Dessauer Marienkirche. Unumstritten ist das nicht. Andere bewährte Nutzer müssten dann weichen.