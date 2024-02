Internetbetrüger haben ein Dessauer Ehepaar um fast 10.000 Euro betrogen. Beide haben am Mittwoch Strafanzeige gestellt.

Nach ihren Angaben hatte sich am 14. Februar 2024 ein Mann telefonisch gemeldet, der sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Er schilderte, dass das Konto des Ehepaares durch unbekannte Täter gehackt wurde und der darauf befindliche Geldbetrag vorerst durch die Bank „eingefroren“ sei.

Der Mann kündigte an, dass neue Zugangsdaten versendet werden. Um ihr Konto zu sperren, wurden sie aufgefordert, die TAN, die der vermeintliche Mitarbeiter generiert hatte und den nur sie als Kontoinhaber zugesandt bekommen, zu übermitteln. Dieser Aufforderung kam das Ehepaar nach. Noch an dem Tag wurden kurz nach dem Anruf zunächst mehrere zehntausend Euro vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto des Ehepaars überwiesen. Anschließend versuchten die unbekannten Täter einen Geldbetrag von fast 10.000 Euro vom Konto der Geschädigten abzubuchen, was durch die Bank zunächst verhindert wurde.

Ein zeitnaher zweiter Abbuchungsversuch wurde von der Bank allerdings nicht abgelehnt, so dass ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro entstand.