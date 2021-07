Ehefrau ins Gesicht geschossen - Prozess gegen 71-Jährigen beginnt am Montag in Dessau

Das Landgericht in Dessau.

Dessau/MZ - Vor der zweite Strafkammer am Landgericht Dessau beginnt am Montag der Prozess gegen einen 71-jährigen Mann, dem versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen wird.

Der Mann soll am 5. Januar in einer Wohnung im Neubaugebiet Zoberberg seiner Frau zwei Schläge mit einem Hammer gegen den Kopf versetzt und mit einem Schreckschussrevolver ins Gesicht geschossen haben. Danach wählte er den Notruf. Die Frau hatte akut lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und musste notoperiert werden.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen leidet der Angeklagte offenbar unter einer psychischen Erkrankung, er ist einstweilen in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht. Bislang sind vier Verhandlungstage angesetzt.