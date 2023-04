Auch in Dessau-Roßlau werden bald die bis zu 20 km/h schnellen Elektro-Tretroller verfügbar sein. Die Stadt möchte zugestellte Gehwege verhindern und schreibt einige Regeln vor.

E-Scooter-Verleiher will nach Dessau-Roßlau kommen - 200 Roller sind geplant

E-Scooter gibt es bald auch in Dessau-Roßlau.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Nachricht sorgte in dieser Woche nicht nur in Frankreich für Aufmerksamkeit, sondern auch hierzulande: Paris verbannt elektrobetriebene Tretroller, sogenannte E-Scooter, aus der Stadt. Bei einer Abstimmung sprachen sich 89 Prozent der Wähler dafür aus, Anbietern künftig zu verbieten, die Geräte in der französischen Hauptstadt zu verleihen. Bei allerdings einer sehr geringen Wahlbeteiligung.