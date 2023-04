Auch in Dessau-Roßlau werden bald die bis zu 20 km/h schnellen Elektro-Tretroller verfügbar sein. Die Stadt möchte zugestellte Gehwege verhindern und schreibt einige Regeln vor.

Stadt will Vereinbarung mit Unternehmen schließen

E-Scooter gibt es bald auch in Dessau-Roßlau.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Nachricht sorgte in dieser Woche nicht nur in Frankreich für Aufmerksamkeit, sondern auch hierzulande: Paris verbannt elektrobetriebene Tretroller, sogenannte E-Scooter, aus der Stadt. Bei einer Abstimmung sprachen sich 89 Prozent der Wähler dafür aus, Anbietern künftig zu verbieten, die Geräte in der französischen Hauptstadt zu verleihen.