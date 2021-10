E-Scooter kommen erst im Frühjahr nach Dessau -Lieferprobleme verzögern Start

Dessau/MZ - Die rollerbegeisterten Dessau-Roßlauer und Gäste der Stadt müssen sich noch etwas gedulden, bis sie per E-Scooter durch die Stadt rollen können.

Der angekündigte Probetrieb mit 120 E-Tretrollern durch die Firma Bird verzögert sich, wie Baudezernentin Christiane Schlonski im Bauausschuss mitteilte. Wegen Lieferproblemen bei den Rollern könne der Betrieb nicht mehr wie geplant in diesem Herbst starten, sondern sei nun im Frühjahr 2022 geplant.

Die Stadt plant mit dem Anbieter Bird eine Kooperationsvereinbarung für einen stationären E-Scooter Betrieb. Demnach wird es für das Fahren und Abstellen der E-Scooter keine festen Stationen geben. Sie werden von den Bird-Mitarbeitern nur eingesammelt, wenn sie geladen, repariert oder umgeparkt werden müssen. Letzteres ist dann der Fall, wenn die Roller auf Flächen abgestellt sind, wo dies nicht erlaubt ist. Auch das ist in der Vereinbarung festgeschrieben.

Initial aufgestellt werden die E-Scooter an Punkten mit einem erwarteten hohen Aufkommen, wie beispielsweise am Bahnhof, an Straßenkreuzungen, der Bibliothek. Da es sich um ein selbstlernendes System handelt, bestimmen sich die Standorte nachfolgend aus der Realnutzung. Es werden nie mehr als fünf Roller beisammen abgestellt. Für das Fahren und Abstellen gilt die so genannte Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung. Der Probetrieb ist zunächst für zwölf Monate vorgesehen.

Bird ist eine US-Firma aus Santa Monica in Kalifornien. In Deutschland ist die Bird Rides Germany GmbH Berlin der Partner. Bird gilt als Branchenpionier und weltweit führender Anbieter elektrischer Sharing-Scooter. Sie wurde im September 2017 gegründet und unterhält heute eine flotte von mehr als 100.000 E-Scootern in über 130 Städten in 25 Ländern.