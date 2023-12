In Jütrichau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr ein Auto ausgebrannt.

E-Opel brennt aus und beschädigt Carport und Pool - 60.000 Euro Schaden bei Feuer in Jütrichau

Die Feuerwehren waren in Jütrichau gefordert.

Jütrichau/MZ - In Jütrichau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr ein Auto ausgebrannt. Das E-Auto war laut Polizei in einem Carport geparkt. Jener wie auch das Fahrzeug wurden durch das Feuer zerstört und ein angrenzender Pool beschädigt.

Die Kameraden der Feuerwehr Jütrichau und Zerbst konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.