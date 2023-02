Für den Wohnblock in der Dessauer Schill-Straße hat sich nach dem Abrissbeschluss der DWG ein Kaufinteressent gefunden. Wie gehen Aufsichtsratsmitglieder trotz Absage der DWG an den potenziellen Investor mit diesem Fakt um?

DWG-Wohnblock in der Schill-Straße in Dessau - Stadträte wollen über Geissel-Offerte sprechen

Bis vor wenigen Tagen hing die Beschilderung zur geplanten Sanierung noch an der Außenfassade des Blockes.

Dessau/MZ - Was haben die Johannisstraße und die Ferdinand-von-Schill-Straße gemeinsam? Beide verfügen über Lücken, Baulücken. In der Johannisstraße ist die eine, die als Abrisslücke aus den 1990er Jahren schon lange als Parkplatz genutzt wird. Die in der Schillstraße war mit einem städtebaulichen Missstand verbunden.