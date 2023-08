In Dessau hat es am Mittwochabend erneut einen großen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit den Raubstraftaten der vergangenen Wochen gegeben.

Durchsuchung nach Raubserie in Dessau - Spezialkräfte der Polizei kommen mit gepanzertem Fahrzeug

Einsatz in der Seelmannstraße

Die Polizei fuhr in der Seelmannstraße mit einem gepanzerten Spezialfahrzeug vor.

