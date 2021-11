Durchgang in Roßlauer Wasserburg bekommt neuen Putz mit Öl und Kälberhaar

Roßlau/MZ - Sie sind ein gutes Team: Der eine wirft den Putz vor, der andere streicht ihn mit einem Schwamm glatt. Wobei die Technik, die Otto-Günter Döhler und Gerhard Steinbach anwenden, keine konventionelle ist. In ihren Putz haben sie Leinöl gemischt. Eine Beimischung von Kälberhaaren soll eine strukturelle Verbindung an der Wand schaffen. Wer den beiden Roßlauern zuschaut, der bemerkt ihre Freude bei der Arbeit auf der historischen Wasserburg zu Roßlau.

Der Förderverein der Burg hat in der vergangenen Woche einen Endspurt eingelegt. Fast alle Mitglieder und Freunde der Burg arbeiteten an unterschiedlichen Projekten und haben viel geschafft. Dabei konnten mehrere Vorhaben, die den Helfern schon lange auf den Nägeln brennen, vorangetrieben beziehungsweise abgeschlossen werden.

Otto-Günter Döhler und Gerhard Steinbach putzen den Durchgang. (Foto: Ruttke)

Besucher mussten sich bislang darauf gefasst machen, dass im mehrere Meter langen Durchgang der Putz bröckelt

Geputzt nach historischem Vorbild ist nun der Durchgang zum Innenhof der Burg. Die Türeinfassungen nachzuarbeiten, hat sich der Restaurator der Wittenberger Werkstätten jedoch selbst vorbehalten. Er will das im kommenden Frühjahr erledigen.

Besucher mussten sich bislang darauf gefasst machen, dass im mehrere Meter langen Durchgang der Putz bröckelt. Auch hatte dieser Gang einen ziemlich morbiden Charme und trug nicht wirklich dazu bei, dass sich Gäste freundlich empfangen fühlten. Stadt und Förderverein haben das Projekt schon länger auf dem Schirm. Doch gut Ding will Weile haben. Es gab im Sommer einen Probeanstrich der Decke im Durchgang, der erst einmal von den Experten der Denkmalpflege begutachtet werden musste.

In einer Ecke ist der Probeanstrich zu sehen. (Foto: Thomas Ruttke)

In diesem Jahr wurde nach 20 Jahren in der Burg auch endlich ein Vereinsraum eingerichtet

„Für den Durchgang haben wir uns auf Grautöne geeinigt“, erklärte Torsten Vollert, weil das genau in die Zeit passt, nach der die Fassade der Burg vor Jahren rekonstruiert worden ist. Aufgenommen werde die Zeit um 1836/1838, als Herzog Heinrich von Anhalt Köthen die Roßlauer Burg im neugotischen Stil umbauen ließ, sagt Vollert. Ein sogenannter „roter Faden“ soll sich durch die historische Anlage ziehen, die ja noch wesentlich älter ist, als das Zeitalter, auf das man sich jetzt bezieht.

Die Türeinfassung wird im Frühjahr vom Restaurator gestaltet. (Foto: Ruttke)

Otto Günter Döhler und Steinbach sind schon ein eingespieltes Duo im Team der vielen Helfer. Der eine lässt sich ab und zu Zuhause sagen, er solle doch „seine Burg heiraten“, schmunzelt Döhler. Steinbach hingegen, Roßlauer, kein Fördervereinsmitglied, findet gut, Abwechslung in seinen Rentenalltag zu bringen und dabei noch etwas Nützliches zu tun. Diese Motivation haben fast alle Helfer. In diesem Jahr haben sie es schließlich gemeinsam auch geschafft, sich nach 20 Jahren in der Burg einen Vereinsraum einzurichten. Auch da waren viele fleißige Hände am Werke.

Milchkeller bekommt nun auch ein Dach

In diesen Tagen wurde übrigens auch ein weiterer Meilenstein gesetzt. Das Gewölbe des ehemaligen Milchkellers, der länger schon als Fledermausquartier dient, erhält ein grünes Dach. Eine Wittenberger Firma brachte dafür Materialien auf, wie Vlies, Granulat und Erde. „Das wollten wir nicht selber machen. Das wäre zu aufwendig“, erklärte Vollert.