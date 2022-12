Durchdringender Sirenenton kommt in Dessau-Roßlau mit leichter Verspätung

Die Sirenen in Dessau Roßlau sind entweder sehr alt oder ganz neu. Der Probealarm sollte am Mittwoch bei allen Sirenen ausgelöst werden.

Dessau-Roßlau/MZ - - Dessau-Roßlau hat den Warntag und die damit verbunden Sirenen-Töne leicht verspätet erlebt. In Roßlau sprang die in der Goethestraße neu installierte Sirene etwa zwei Minuten nach 11 Uhr an. Auch die Sirene in Großkühnau blieb punkt 11 Uhr vorerst stumm und hatte seine Premiere gegen 11.05 Uhr. Die neue installierte Sirene in der Dessauer Marienstraße war gar nicht in Betrieb. Im Vorfeld hatte das Amt für Brand- und Katastrophgenschutz bereits angekündigt, die Firma, die diese Sirene im Dessauer Norden installiert, wolle zwar bis zum bundesweiten Warntag die Installationsarbeiten abschließen. Es war aber bis gestern ungewiss, ob das klappt.