Duo auf frischer Tat gestellt - Magdeburgerin fotografiert Fahrraddiebe am Bahnhof Roßlau

Die Täter aus Dessau waren polizeibekannt und erhielten zeitnah Besuch. Ein Beamter entdeckte das gestohlene Rad und sein eigenes Rad, das am Montag verschwunden war.

Dessau-Roßlau/MZ - Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in Dessau-Roßlau einen Fahrraddiebstahl aufklären können.

Eine 19-jährige Magdeburgerin hatte am Donnerstag gegen 7 Uhr zwei Männer beobachtet, die am Bahnhof in Roßlau ein Fahrrad entwendeten. Die junge Frau machte mit ihrem Handy Bilder vom Tatgeschehen. Durch diese Bilder konnten zwei polizeibekannte Beschuldigte ermittelt werden. Es handelte sich dabei um einen 37-jährigen und einen 27-jährigen Mann aus Dessau.

Die beiden Tatverdächtigen wurden noch am Donnerstag durch Kriminalbeamte aufgesucht. Dabei konnte das am Bahnhof entwendete Fahrrad aufgefunden und sichergestellt werden. Damit nicht genug: Einer der eingesetzten Polizeibeamten erkannte sein am Montag, 29. August, ebenfalls entwendetes Fahrrad wieder und stellte dieses ebenfalls sicher.