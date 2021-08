Dubiose Firma entlockt 86-Jähriger Dessauerin 6.000 Euro

Dubiose Fensterputzfirma in Dessau unterwegs

Dessau/MZ - Eine 86-jährige Dessauerin ist Opfer einer dubiosen Fensterreinigungsfirma geworden. Die Geschädigte hatte den Dienstleister über eine Zeitungsannonce gefunden und beauftragt. Am 23. Juni kam dann ein Mann zum Fensterputzen zu ihr.

Dieser und ein weiterer Mann verkauften der Dessauerin in den darauffolgenden Wochen mehrere Haushaltsprodukte und Dienstleistungen zu überteuerten Preisen. Die Rechnungen und Quittungen dazu sind laut Polizei fehlerhaft. So konnten die beiden Männer der Seniorin am Ende 6.000 Euro entlocken.

Dessau-Roßlauer Polizeirevier konnte bereits weitere, ähnliche Fälle ermitteln

Die Polizei konnte laut eigenen Angaben inzwischen mehrere Tatverdächtige ermitteln. Aufgrund dessen gebe es Anhaltspunkte, dass sich weitere ähnliche Fälle im Dessauer Stadtteil Ziebigk ereignet haben und die 86-jährige Dessauerin nicht das einzige Betrugsopfer ist.

Daher suchen die Ermittler nun weitere Opfer der Betrugsmasche oder Zeugen, die Hinweise zu der ominösen Firma haben.

Hinweise an 0340/25030 oder per E-Mail unter prev-de@polizei.sachsen-anhalt.de.