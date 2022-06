Droht wegen Text von Ex-OB Otto im Dessau-Roßlauer Amtsblatt nun der nächste Rechtsstreit?

Fraktionsbeitrag von Pro Dessau-Roßlau in der Juni-Ausgabe des Amtsblatts.

Dessau-Roßlau - In der Juni-Ausgabe des Dessau-Roßlauer Amtsblattes ist die Druckerschwärze kaum getrocknet, da gibt es bereits wieder Ärger um die Seiten der Stadtratsfraktionen. Und wieder sorgt ein Text von Hans-Georg Otto (Pro Dessau-Roßlau) für Kontroversen. Hatten schon dessen Aussagen in der März-Ausgabe über den Ex-Bauhausdirektor Philipp Oswalt für den Ex-Oberbürgermeister vor Gericht geendet, eckte Otto diesmal bei seinem Ratskollegen Eiko Adamek (CDU) an, der jetzt ebenfalls mit Klage drohte.