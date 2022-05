Droht nun Schließung? Studie bescheinigt Jugendclubs in Dessau-Roßlau fehlende Bekanntheit

Dessau-Roßlau/MZ - Ein Satz in der kürzlich vorgestellten Jugendstudie für die Doppelstadt ließ die Mitglieder des Ortschaftsrats Mildensee aufhorchen. Dass die Jugendeinrichtungen in Waldersee, Mildensee, Kleinkühnau und die Platte 15 in Roßlau bei der Zielgruppe nur wenig bekannt seien, steht in der Studie geschrieben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<