Dessau-Roßlau/MZ - Wenn in der Debatte um die Legalisierung von Cannabis von einer „weichen Droge“ gesprochen wird, davon, dass ein Joint am Wochenende vielen beim Entspannen hilft und gegen die Entkriminalisierung nichts einzuwenden sei, kann Cornelia Schurade nur den Kopf schütteln. Die Suchttherapeutin sieht in der für Dessau und Umgebung zuständigen Suchtberatungsstelle Bethanien, was Cannabis anrichtet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.