Der Katastrophenschutz und das weitere Ehrenamt des DRK-Kreisverbandes Dessau haben am Sonnabend ihr Können bei einer Wasserrettungsübung an der Elbe demonstriert und ihre Bereiche vorgestellt. Warum der Aufwand betrieben wurde und warum auch Innenministerin Tamara Zieschang beeindruckt war.

DRK übt Rettung von zwei Frauen in Kornhausnähe aus der Elbe

Jetzt muss es schnell gehen: Zwei Frauen sind am Sonnabend von der Wasserrettung aus der Elbe gebrorgen worden und vom Sanitätsdienst des DRK übernommen worden.

Dessau/MZ - Schreie und verzweifelte Hilferufe gellen am Sonnabend über die Elbe in der Nähe des Kornhauses. Zwei Frauen sind mit ihren Kanus verunglückt. Die eine ist bewusstlos, die andere kann sich mit Mühe und Not über Wasser halten.