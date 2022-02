Dritte Spielabsage in Folge - DRHV muss nach Corona-Ausbruch weiter auf Neustart warten

Dessau-Roßlau/MZ - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat coronabedingt das dritte Spiel in Folge abgesagt. Das für Samstag, 26. Februar, angesetzte Ost-Derby beim ThSV Eisenach muss später stattfinden. Nachdem in der vorigen Woche ein Großteil der Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet wurde, habe sich die Situation aktuell noch nicht entspannt, so der Verein am Mittwochabend. Zudem habe sich erst ein genesener Spieler der notwendigen sportmedizinischen Untersuchung vor der Rückkehr ins Training unterziehen können.

Vor der Partie gegen Eisenach hatten auch die DRHV-Spiele gegen die Eulen Ludwigshafen und gegen den VfL Gummersbach nicht stattfinden können. Aktuell werde mit Hochdruck an neuen Spielterminen gearbeitet, so der Verein. „Sobald diese feststehen, werden wir diese bekannt geben.“

„Wir haben gehofft, dass sich unsere Spieler in dieser Woche freitesten lassen können, um sich dann der benötigten sportmedizinischen Untersuchung zu unterziehen“, sagte DRHV-Manager Sebastian Glock auf der Vereinswebseite. „Dieser Plan ist leider nicht aufgegangen. Im Moment ist das keine einfache Situation für uns. Das Wichtigste ist aber weiterhin die Gesundheit unserer Spieler.“