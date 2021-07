Dritte Infektion in drei Tagen - Dessau-Roßlau bietet gesamte nächste Woche Impfen ohne Termin an

Dessau-Rosslau/MZ - Den dritten Tag in Folge wurde in Dessau-Roßlau ein Corona-Fall festgestellt. Das hat das Gesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt. Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen Mann. Dieser sei im Rahmen einer Kontaktnachverfolgung ermittelt worden.

Die Gesamtzahl an Corona-Infektionen steigt somit in Dessau-Roßlau auf 3.300 positiv getestete Fälle seit Pandemiebeginn an. Der Inzidenzwert wurde am Donnerstag vom RKI für Dessau mit 1,2 angegeben, was an einem gewissen Meldeverzug nach Berlin liegt.

Ab kommender Woche wird in Dessau-Roßlau zudem täglich ein freies Impfen ohne vorherige Terminvereinbarung während der Öffnungszeiten des Impfzentrums angeboten (8 bis 11.45 Uhr und 12.45 bis 15.45 Uhr).

Feste Termine können weiterhin auf den Seiten des Impfportals unter https://www.impfterminservice.de, telefonisch unter der Hotline 116117 sowie unter der städtischen Rufnummer 204-2893 gebucht werden. Alle gebuchten Impftermine können dann auch zur geplanten Zeit wahrgenommen werden.

Von Montag bis Donnerstag wird in der kommenden Woche der Impfstoff von Biontech/Pfizer verimpft. Am Freitag (23. Juli) wird von 10 bis 18 Uhr der Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten. Hier ist nur eine Impfung erforderlich.