Box-Event in der Anhalt-Arena Dessau DRHV unterstützt „Beat and Box“ mit Profi-WM-Kampf von Nick Hannig

Am 25. März ist in der Dessauer Anhalt-Arena erstmals das Format „Beat and Box“ zu erleben, das hochklassigen Boxsport verspricht sowie gleichzeitig zwei Konzerte. Was der Abend bietet und warum und wie Handballbundesliga-Zweitligist DRHV das unterstützt.