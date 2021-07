DRHV startet Vorbereitung auf neue Saison - mit drei Neuen und einem alten Bekannten

Dessau-Rosslau/MZ - Beim Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV ist der Startschuss zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 gefallen. Bereits am Sonntag hatte sich das Team von DRHV-Trainer Uwe Jungandreas zum Corona-Test getroffen, ehe dann am Montagabend in der Dessauer Anhalt-Arena die erste Trainingseinheit anstand. Mit von der Partie waren dabei die drei Zugänge Tillman Leu, Yannick-Marcos Pust und Malvin Haeske sowie Nicolas Neumann, eine DHfK-Leihgabe der vergangenen Saison, der ab sofort beim Dessau-Roßlauer HV unter Vertrag steht.

Nach der relativ kurzen Pause wird die Vorbereitung der Mannschaft anders verlaufen als gewohnt, da sie wesentlich kürzer ausfallen wird. In den ersten beiden Wochen wird nach Angaben des Vereins vornehmlich das Thema Athletik im Vordergrund stehen, ehe das Handballerische mehr in den Fokus rückt.

Zusammen mit seinem neuen Co-Trainer Vanja Radic hat DRHV-Trainer Uwe Jungandreas drei Schwerpunkte festgelegt. „Neben dem Thema Kraft und Ausdauer werden wir an den Abläufen unserer 6:0-Abwehr und an unseren Angriffskonzeptionen arbeiten sowie mit der 5:1-Abwehr ein zweites griffiges Abwehrsystem entwickeln“, sieht Jungandreas laut Pressemitteilung die wesentliche Arbeit der nächsten Wochen mit seinem Team.

Ab 9. August steht dann ein Trainingslager in Zinnowitz und Rostock an, dort wird dann auch Co-Trainer Radic mit von der Partie sein und zusammen mit den drei Neuverpflichtungen ins Team integriert werden.

„Uns kommt zugute, dass wir das erste Mal, seitdem ich hier verantwortlich bin, relativ wenige Veränderungen im Kader vorgenommen haben. Zudem sind die neuen Spieler sehr gut ausgebildet, sind mit unseren Spielsystemen vertraut und werden somit wenig Probleme haben, sich zurechtzufinden“, ist Cheftrainer Jungandreas zuversichtlich.

Fest steht für den Verein, dass auch die kommende Saison eine mit hohen Anforderungen werden wird. Deshalb plant der DRHV gleich zehn Testspiele in der Vorbereitung, um sich den nötigen Feinschliff für den Saisonauftakt Mitte September zu holen. Davon wird das Team vier Vorbereitungsspiele in der Anhalt-Arena bestreiten, das erste am 3. August, 19.30 Uhr, gegen den alten Rivalen Eintracht Hildesheim.

Tickets zum Preis von fünf Euro (Erwachsene) sowie drei Euro (ermäßigt) sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich, die eineinhalb Stunden vor Spielbeginn öffnet.