DRHV schafft Befreiungsschlag und gewinnt das Ostderby gegen Eisenach

Dessau-Roßlau - Der Dessau-Roßlauer HV hat am Mittwochabend in die Erfolgsspur zurückgefunden und in der 2. Handball-Bundesliga nach drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Im Ostderby gegen den ThSV Eisenach, setzte sich der Aufsteiger um Cheftrainer Uwe Jungandreas in der heimischen Anhalt-Arena mit 35:31 durch. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen, wie sie sich heute präsentiert hat“, sagte Jungandreas danach.

Der DRHV und Eisenach lieferten sich vom Start weg ein temporeiches Spiel, in dem es zur Halbzeitpause 17:16 stand – die Gastgeber hätten aber durchaus auch führen können. Zu viele vergebene Chancen und einfache Fehler verhinderten dies aber. Nach wenigen Minuten in Hälfte zwei lag Dessau-Roßlau mit 21:23 in Rückstand, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Jungandreas zeigte sich beeindruckt, „wie die Jungs Rückschläge weggesteckt hat. Uns hat nichts umgeworfen.“ Durch den Vier-Tore-Sieg gewann der DRHV auch den direkten Vergleich mit dem ThSV Eisenach, der das Hinspiel mit 32:29 gewann.

Bester Werfer der Dessau-Roßlauer war Timo Löser mit neun Toren. Für den Rückraumspieler und seine Teamkollegen geht es bereits am Sonntag weiter, dann gastiert der DRHV beim HC Elbflorenz Dresden. „Das ist eine gestandene und in der Breite stark aufgestellte Mannschaft“, blickte Uwe Jungandreas voraus.