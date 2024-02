Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat auf das unerwartete Karriereende von Abwehrspieler Daniel Schmidt reagiert - und ist im Abstiegskampf noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Bevor sich am letzten Donnerstag das Handball-Transferfenster geschlossen hat, hat sich der Verein die Dienste von Julius Drachau gesichert. Der spielt bei den Magdeburger Youngsters und hat ein Zweitspielrecht für den Dessau-Roßlauer HV erhalten. Drachau soll dann zum Einsatz kommen, wenn es zu erneuten Ausfällen im DRHV-Kader kommen sollte.

Der 19-Jährige ist im Alter von zwölf Jahren vom HC Burgenland auf die Sportschule nach Magdeburg gewechselt und durchlief seitdem alle Jugendabteilungen bei den Domstädtern. In der laufenden Saison in der 3. Liga Nord/Ost erzielte Drachau in 16 Einsätzen 59 Tore. Er spielt im linken Rückraum sowie im Innenblock.