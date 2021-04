DRHV im Corona-Stress - Trainer Jungandreas und ein zweiter Spieler positiv getestet

Dessau-Rosslau - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV bleibt vom Corona-Pech verfolgt. Nachdem vor zwei Wochen ein namentlich nicht genannter Spieler positiv auf das Virus getestet worden war und sich auch nach einem erneut positiven Test in Quarantäne bleiben muss, gibt es zwei weitere Corona-Fälle innerhalb des Teams: Betroffen ist ein zweiter Spieler - und Cheftrainer Uwe Jungandreas.

Während der Rest der Mannschaft negativ getestet wurde, in der Nacht zu Dienstag aus der Quarantäne entlassen wird und das Mannschaftstraining aufnehmen kann, muss der Coach weiterhin in Isolation bleiben. Gesundheitlich geht es ihm, wie auch den betroffenen Spielern, den Umständen entsprechend gut. „Ich hatte nur milde Symptome, nichts Dramatisches“, erzählt der 59-Jährige, der die anstehende Trainingswoche bereits vorbereitet und alle Inhalte an Assistent Thomas Vollert und seine Mannschaft übermittelt hat. „In dieser Woche ist ein erhöhtes Maß an Selbstverantwortung vom Team gefordert“, so der DRHV-Trainer.

Jungandreas wird sich trotz Quarantäne um die Vorbereitung auf den kommenden Gegner kümmern - am nächsten Sonntag wird das ausgefallene Heimspiel gegen die Rimpar Wölfe nachgeholt. Der Coach wird mit seiner Mannschaft in dieser Woche noch eine Videoanalyse machen, bei der er selber per Video zugeschaltet sein wird. Beim Spiel wird er auf der Bank fehlen. (m/tg)