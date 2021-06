DRHV erinnert an verstorbenen Vizepräsidenten Maik Valentin - „Werden Ankenken in Ehren halten“

Dessau-Rosslau - Genau ein Jahr nach dem überraschenden Tod von Maik Valentin hat Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV noch einmal mit bewegenden Worten an seinen ehemaligen Vizepräsidenten erinnert.

„Am 21. Juni 2020 hörte plötzlich und für alle unerwartet das ,Herz des Vereins’ auf zu schlagen“, heißt es am Montag auf der Webseite des Vereins. Mit Maik Valentin sei die gute Seele des Handballs in der Bauhausstadt für immer gegangen. Die Nachricht habe den Verein damals völlig unvermittelt getroffen. „Nicht nur wir, sondern die gesamte Handball-Community in der Bauhausstadt und weit darüber hinaus waren bestürzt und unendlich traurig.“ Maik sei ein fröhlicher, herzlicher und vor allem humorvoller Mann gewesen. „Der Handball war seine große Leidenschaft.“ Valentin habe viele Jahre Verantwortung getragen und mit seinem Engagement die Entwicklung beim Dessau-Roßlauer HV maßgeblich mitgestaltet.

Man sei sich sicher, dass Maik Valentin stolz darauf wäre, was Verein und Mannschaft in der jüngsten Geschichte alles erreicht haben. „Was bleibt, sind Erinnerungen an einen ganz besonderen Menschen“, so der Verein. „Zum Jahrestag seines Todes sind unsere Gedanken bei seiner Frau Anja, die auch in der für sie so schwierigen Zeit im Kreise der Handballfamilie einen Rückhalt gefunden hat. Wir werden auch weiterhin dafür Sorge tragen, sein Andenken in Ehren zu halten.“ (mz)