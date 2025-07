Am Hauptbahnhof in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - Ein versuchter Fahrraddiebstahl wurde ihm zum Verhängnis: Ein 25-jähriger Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Der polizeibekannte Mann, der ohne festen Wohnsitz ist und sich hauptsächlich im Bereich Dessau-Roßlau und Zerbst aufhält, war zuvor am Dessauer Hauptbahnhof ertappt worden.

Beamte der Bundespolizei hatten den Mann dort am Mittwoch gegen 10 Uhr beobachtet, wie er das Schloss eines angeschlossenen Fahrrads knackte. Der Mann wurde angesprochen, kontrolliert und vorläufig festgenommen.

Tatverdächtiger hatte Lieferscheine und den Inhalt zweier Päckchen einstecken

In Zusammenarbeit mit Kräften des Polizeireviers Dessau-Roßlau wurde der 25-Jährige durchsucht. Dabei wurde Lieferscheine und der Inhalt zweier Päckchen gefunden, die an eine Anschrift im Dessauer Georgengarten adressiert waren. Eine Nachfrage beim eigentlichen Empfänger der Paketsendungen ergab, dass dieser die Bestellung getätigt, aber noch nichts erhalten hatte. Die Überprüfungen ergaben, dass die Zustellung im Briefkasten am Mittwoch erfolgt war.

Neben den Paketinhalten wurden bei dem Mann weitere Gegenstände gefunden, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus Diebstahlshandlungen stammen. Eine eindeutige Zuordnung zu möglichen Straftaten war aber noch nicht möglich.

Der 25-Jährige steht darüber hinaus im dringenden Tatverdacht, am 22. Juni in einer Tankstelle im Kiefernweg in Roßlau Lebensmittel im Wert von etwa 25 Euro entwendet zu haben.

Mann wurde Ende Juni bei einem Ladendiebstahl in der Franzstraße in Dessau ertappt

Außerdem hat der Mann am 25. Juni einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Franzstraße in Dessau begangen. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet, wie er Lebensmittel in seinem Rucksack verstaute und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne zu bezahlen. Der Mann wurde durch den Ladendetektiv angesprochen, die Polizei wurde informiert. Neben den zuvor entwendeten Lebensmitteln wurden dabei weitere Gegenstände gefunden. Auch hier sind weitere Ermittlungen notwendig, um das mutmaßliche Diebesgut konkreten Straftaten zuordnen zu können.

Nach Aktenvorlage stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Donnerstag Haftantrag gegen den 25-Jährigen. Nach Vorführung bei der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht verkündete diese den Untersuchungshaftbefehl. Er wurde in eine JVA gebracht.